Бывший главный судебный пристав Прикамья вышел из СИЗО

Суд изменил меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении бывшего руководителя УФССП по Пермскому краю Игоря Кожевникова. По данным «Ъ-Прикамье», новая мера связана с запретом осуществления определенных действий. С ходатайством об этом обратились органы предварительного следствия. В итоге суд запретил, господину Кожевникову общаться с фигурантами уголовного дела, а также пользоваться интернетом. При этом в свободе передвижений суд его не ограничил.

Напомним, Игорь Кожевников был задержан 24 июля 2019 года по подозрению в получении двух взяток. Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу. Сейчас следствие считает его причастным к 36 подобным преступлениям, а также к мошенничеству в особо крупном размере. Обвинение ему предъявлено по двум «первоначальным» преступлениям. Как ранее сообщал «Ъ-Прикамье», 24 января истекает предельный срок содержания господина Кожевникова под стражей, который установлен УПК.