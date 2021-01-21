«Спартак» и «Фиорентина» договорились о трансфере Кокорина

Нападающий «Спартака» Александр Кокорин в ближайшее время перейдет в итальянский футбольный клуб «Фиорентина». Об этом сначала сообщил сам Кокорин «Матч ТВ», а затем подтвердил сам «Спартак». Контракт будет подписан после медосмотра, который пройдет в Италии. По данным СМИ, сумма трансфера может составить €5 млн.

«Да, я практически игрок "Фиорентины". Осталось пройти какие-то моменты, самое главное — медицинский осмотр. И потом подписать контракт»,— сказал Кокорин. Агент футболиста Тимофей Бердышев сообщил, что подписание контракта состоится во вторник, 26 января.

Кокорин: «я уже практически игрок «Фиорентины», осталось пройти медосмотр». pic.twitter.com/U8UJDT6nS5 — Semen Zigaev (@aladier2) January 21, 2021

«В самое ближайшее время форвард отправится в Италию на медицинское обследование и в случае успешного прохождения подпишет с «фиалками» контракт на 3,5 года. Желаем Александру успешно проявить себя в одной из ведущих футбольных лиг Европы»,— говорится в сообщении на сайте «Спартака».

29-летний Александр Кокорин выступает за «Спартак» с августа 2020 года. В десяти матчах за московский клуб забил два гола. Ранее в составе «Зенита» футболист становился чемпионом России (сезон-2018/19), победителем Кубка России (2015/16) и Суперкубка России (2016). Провел 48 матчей и забил 12 мячей в составе сборной России.

«Фиорентина» после 18 матчей чемпионата Италии занимает 14-е место в турнирной таблице.

Подробнее о переговорах — в материале “Ъ” «Александра Кокорина ждут в "Фиорентине"».