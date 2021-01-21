Из Перми появятся новые рейсы на черноморские курорты

Авиакомпания Utair продолжает строить транспортный коридор Юг — Поволжье — Урал — Сибирь без пересадок в Москве. Как сообщает пресс-служба перевозчика, в 2021 году Utair планирует запустить прямые рейсы в Анапу, Геленджик и Сочи из крупных региональных центров, в том числе из Перми. Перелеты будут осуществляться минимум дважды в неделю.

«В 2020 году коронавирус ограничил отдых внутренними курортами и вызвал рост спроса на перелеты из регионов на Юг примерно на 40%. Поэтому приняли решение увеличить маршрутную сеть, чтобы пассажиры могли долететь на Юг за пару часов по экономичным тарифам. В 2020 году цены на билеты снизились на 10-20% относительно 2019 года. И в текущем сезоне повышения тарифов не прогнозируется», — рассказал президент «Utair — Пассажирские авиалинии» Олег Семенов.

В прошлом году направления Пермь — Сочи и Пермь — Анапа обслуживали авиакомпании «Россия» и «Победа». Прямые перелеты из столицы Прикамья в Геленджик в 2020 году не осуществлялись. Ранее их выполняла компания «ЮВТ Аэро», однако в 2019 году перевозчик принял решение отказаться от этих рейсов.