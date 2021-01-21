Воронежский депутат Сергей Кудрявцев вышел из СИЗО под домашний арест

Ленинский районный суд Воронежа 21 января рассмотрел ходатайство следователя второго отдела по расследованию особо важных дел управления СКР по Воронежской области о продлении срока содержания под стражей в отношении депутата городской думы Сергея Кудрявцева. Он обвиняется в особо крупном мошенничестве (ч.4 ст.159 УК РФ) при приватизации Дворца культуры им. С.М. Кирова на Ленинском проспекте Воронежа. Как уточнили «Ъ-Черноземье» в суде, в ходе заседания следователь поддержала ходатайство частично. Она попросила суд избрать в отношении господина Кудрявцева более мягкую меру пресечения, в частности, в виде домашнего ареста. Это было объяснено тем, что «обстоятельства, связанные с необходимостью применения меры пресечения и выбора ее вида, изменились».

Также представитель СКР отметила, что с учетом ограничений домашнего ареста (запрет на выход из дома без крайней причины, на корреспонденцию и пользование интернетом) депутат не сможет помешать дальнейшему эффективному производству по делу. Прокурор также поддержал заявленное ходатайство, обвиняемый и его новый защитник в заседании также просили изменить меру пресечения на домашний арест. В результате суд избрал Сергею Кудрявцеву указанную меру до 22 марта включительно.

Следствие 29 декабря предъявило обвинение господину Кудрявцеву в особо крупном мошенничестве. По версии СКР, в апреле 2017 года он «решил путем обмана» приобрести право собственности на участок площадью 5,6 тыс. кв. м, в связи с чем предоставил в областной департамент имущественных и земельных отношений документы и заявление о получении земли без торгов за 2,5% от кадастровой стоимости. При этом он якобы «умолчал о факте наличия» собственности РФ на участке, что послужило основанием для заключения договора купли-продажи, поясняли ранее в суде. Сумма предполагаемого ущерба оценивалась ранее в 31,3 млн руб.

25 декабря Ленинский райсуд арестовал депутата до 22 января. По данным источников “Ъ-Черноземье” в правоохранительных органах, изменение меры пресечение может объясняться «конструктивной позицией», избранной господином Кудрявцевым и его защитой. В связи с этим же делом осенью на опрос правоохранители вызывали и сына другого депутата гордумы, бывшего мэра Воронежа Сергея Колиуха — Владислава. Сергей Кудрявцев и Владислав Колиух являются совладельцами ООО «Альянс ВК». Компании принадлежит земля под ДК. Получению объекта под полный контроль фирмы мешает бомбоубежище, находящееся в федеральной собственности.

О том, как «Альянса ВК» пытался в судах признать бомбоубежище отсутствующим, читайте в материале “Ъ-Черноземье”.

Андрей Цветков