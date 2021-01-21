В Бирске следователи проверяют жалобу врачей на невыплату компенсаций

Бирский межрайонный следственный отдел СУ СКР по Башкирии начал доследственную проверку по обращению работников отделения скорой медицинской помощи Бирской центральной районной больницы о невыплатах денежных компенсаций за оказание помощи больным коронавирусом. Как сообщает пресс-служба ведомства, следователи изучают бухгалтерскую документацию больницы, опрашивают руководство и сотрудников медучреждения.

В среду работники скорой помощи выложили в Instagram ролик-обращение к главе Башкирии Радию Хабирову, правительству и депутатам республики, в котором пожаловались, что выплаты за работу с больными коронавирусом получили «не все и не в полном объеме».

Олег Вахитов