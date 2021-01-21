В Рыбинске за взятки осудили бывшего директора АТП

В городе Рыбинске Ярославской области городской суд вынес обвинительный приговор в отношении бывшего директора муниципального предприятия Игоря Шатилова, сообщает сетевое издание «Рыбинский дневник». По данным издания экс-руководитель МУП «АТП» приговорен к лишению свободы на срок 7,5 лет. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима. Помимо этого, осужденному вынесен запрет на занятие должностей в органах местного самоуправления и муниципальных унитарных предприятиях сроком на два года.

Игорь Шатилов, работавший директором МУП «АТП» с марта 2017 года по июнь 2018 года, обвинялся в злоупотреблении должностными полномочиями, а также в получении взятки в крупном размере. По обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями суд оправдал Игоря Шатилова в связи с отсутствием состава преступления.

По материалам дела Игорю Шатилову с апреля 2017 года до июня 2018 года на его счет было переведено около 240 тыс. руб. По версии следствия деньги экс-руководителю мусорного полигона поступали от частного предпринимателя по договору на оказание услуг по содержанию полигона. Полученные средства подсудимый тратил на собственные нужды.