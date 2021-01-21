21 января, четверг
Войти в профиль
Челябинск. Южный Урал

Коротко

Новости

все новости

Назначен новый начальник УФСБ России по Челябинской области

Президент России Владимир Путин назначил нового руководителя управления ФСБ России по Челябинской области. Им стал генерал-майор Дмитрии Иванов. Соответствующий указ глава государства подписал еще 22 декабря 2020 года, сообщает пресс-служба регионального управления ФСБ. С декабря 2016 года господин Иванов возглавлял территориальный орган государственной безопасности по Томской области. Сегодня, 21 января, он приступил к исполнению должностных обязанностей в Челябинской области.

Прежний руководитель Сергей Сизов тем же указом президента назначен начальником УФСБ России по Новосибирской области.

Комментарии

Архив

Наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/9

В регионе

Партнерские проекты | все

Мнение

Профиль пользователя