Назначен новый начальник УФСБ России по Челябинской области

Президент России Владимир Путин назначил нового руководителя управления ФСБ России по Челябинской области. Им стал генерал-майор Дмитрии Иванов. Соответствующий указ глава государства подписал еще 22 декабря 2020 года, сообщает пресс-служба регионального управления ФСБ. С декабря 2016 года господин Иванов возглавлял территориальный орган государственной безопасности по Томской области. Сегодня, 21 января, он приступил к исполнению должностных обязанностей в Челябинской области.

Прежний руководитель Сергей Сизов тем же указом президента назначен начальником УФСБ России по Новосибирской области.