Михаил Бабич переходит в службу по военно-техническому сотрудничеству

Бывший полномочный представитель президента в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич занял пост замдиректора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС).

Информацию о смене места работы первого заместителя министра экономики сначала сообщили “Ъ” собеседник, близкий к администрации президента, и подтвердил другой источник в госструктурах. Затем указ был опубликован на портале правовой информации. Господин Бабич получил звание генерал-майора.

ФСВТС занимается контролем и надзором в области военно-технического сотрудничества РФ с иностранными государствами, контролирует экспорт вооружения и ведет лицензирование предприятий ВПК. Руководит службой президент.

После работы в ПФО Михаил Бабич был послом России в Белоруссии, затем перешел на работу в Минэокономики, где курировал вопрос Союзного государства России и Белоруссии.

Ирина Андреева