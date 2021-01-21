Полиция предупредила активистов о недопустимости участия в акции 23 января

Сотрудники полиции сегодня принесли активистам штаба Алексея Навального в Уфе Александре Масловой, Виктору Прядильщикову и юристу штаба Федору Телину предостережения о недопустимости участия в несогласованной акции, назначенной на 23 января. Об этом "Ъ-Уфа" рассказал господин Телин.

По его словам, это стандартная процедура, которая «делается для того, чтобы потом в суде полиция могла сказать, что предупреждала, что митинг не согласован, но человек на него все же пришел». Активистка Ольга Комлева также сообщила "Ъ-Уфа", что к ней домой приходили сотрудники полиции, постояли перед воротами дома и уехали.

В пресс-службе МВД по Башкирии от комментариев отказались.

Анна Соколова