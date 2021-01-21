Орловский облсуд не изменил приговор экс-главе регионального департамента строительства

Орловский областной суд завершил в апелляции рассмотрение дела бывшего руководителя регионального департамента строительства Дениса Блохина, который осужден за превышение должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ). Как сообщили в суде, коллегия по уголовным делам оставила приговор Заводского райсуда г. Орла без изменения: два года лишения свободы условно с лишением на такой же срок права занимать должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в государственных и муниципальных органах.

Денис Блохин вину в инкриминируемом преступлении не признал. Защита вместе с представителями потерпевших — КУ ОО «Орелгосзаказчик» и Орловской области — просила приговор отменить и оправдать Дениса Блохина за отсутствием в его действиях состава преступления. Обвинение, напротив, предлагало переквалифицировать дело (изначально Денис Блохин обвинялся еще и в служебном подлоге) и ужесточить приговор, сменив условное наказание на шесть лет реального срока в колонии общего режима. Однако коллегия не усмотрела оснований для отмены или изменения приговора. Он вступил в законную силу.

Напомним, суд установил, что осужденный, зная о не исполнении «должным образом» подрядчиком обязательств по реконструкции Центрального стадиона им. В.И. Ленина, в декабре 2015 года на должности главы «Орелгосзаказчика» подписал документы о выполнении работ на 33 млн руб. Фактически же работы не были выполнены.

Подробнее об уголовном деле — в публикации “Ъ-Черноземье”.

Мария Старикова