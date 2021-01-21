Ярославцы купили новые квартиры по эскроу-счетам на 3,5 млрд рублей

Жители Ярославской области за полтора года действия новой системы финансирования долевого строительства жилья приобрели более 1,6 тыс. квартир, сообщили в пресс-службе ярославского отделения Банка России. За приобретение этих квартир на этапе строительства ярославцы разместили на специальных счетах-эскроу 3,5 млрд руб.

Первые 143 квартиры, приобретенные по новой системе финансирования, уже сданы в эксплуатацию и переданы дольщикам. Компании застройщики получили со счетов-эскроу хранившиеся там денежные средства.

По словам управляющего ярославским отделением Банка России Владимира Алексеева, после введения оплаты нового жилья через эскроу-счета, покупка квартиры на этапе строительства не вызывает у дольщиков сомнений.

«Деньги дольщика вплоть до сдачи квартиры находятся на специальном банковском счете. То есть все риски незавершенного строительства несет строительная компания, права дольщиков надежно защищены»,— уточнил господин Алексеев.

Подробнее о новой системе долевого финансирования в материале “Ъ-Ярославль” – «Не обманутые дольщики».

Антон Антонов