Доход самозанятых Татарстана превысил 16 млрд рублей

Общий доход самозанятых Татарстана составил 16,8 млрд руб. Об этом говорится в сообщении Минэкономики региона.

Отмечается, что по итогам 2020 года количество самозанятых в регионе превысило 100 тыс. человек. На 11 января их число выросло до 120,4 тыс. человек.

В пресс-службе добавили, что в связи с ростом количества самозанятых в регионе возникает вопрос обеспечения их льготным финансированием и другими мероприятиями поддержки. В связи с этим с декабря прошлого года Минэкономики Татарстана запустило микрозайм «Самозанятые». По данной программе физлица, применяющий специальный налоговый режим, могут получить до 500 тыс. руб. под 6% годов на срок до двух лет на любые обоснованные заемщиками затраты, необходимые для осуществления деятельности, доход от которой облагается налогом на профессиональный доход. При этом Гарантийный фонд республики предоставляет поручительство в размере до 50% от суммы микрозайма.

Кроме того, в 2021 году для плательщиков налога на профессиональный доход планируют расширить доступ к льготным финансовым инструментам и увеличить количество программ обучения.

"Ъ-Казань"