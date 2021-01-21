Меркель призвала освободить Навального

Канцлер ФРГ Ангела Меркель потребовала освободить оппозиционера Алексея Навального. По ее словам, это «верно и необходимо».

«Да, я требую немедленного освобождения Навального, как и все правительство ФРГ, мы считаем, это было бы абсолютно верно и необходимо»,— сказала госпожа Меркель на пресс-конференции в Берлине (цитата по «РИА Новости»).

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Алексея Навального задержали сотрудники ФСИН 17 января после возвращения из Германии, где он проходил лечение после предполагаемого отравления. На следующий день его арестовали на 30 суток из-за нарушения условного срока по делу о хищениях в «Ив Роше». Многие зарубежные страны призвали освободить оппозиционера.

О реакции на задержание — в материале “Ъ” «Следующая санкция — Алексеевская».