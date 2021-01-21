Федеральный бюджет в 2020 году исполнен с дефицитом 3,8% ВВП

Дефицит федерального бюджета России в 2020 году составил 3,8% валового внутреннего продукта (ВВП), или 4,1 трлн руб., сообщил журналистам министр финансов Антон Силуанов. В середине сентября он говорил, что в 2020 году дефицит бюджета прогнозируется в 4,4% ВВП, в декабре министр сообщил, что показатель будет лучше ожиданий — 3,9% ВВП.

«Фактическое исполнение оказалось лучше ожидаемого. Такой результат достигнут в первую очередь благодаря более динамичному поступлению ненефтегазовых доходов»,— сказал господин Силуанов (цитата по «РИА Новости»).

По предварительной оценке Минфина, в декабре дефицит бюджета составил 1,699 трлн руб. Объем поступивших доходов за год достиг 18,723 трлн руб. Расходы бюджета были исполнены в объеме 22,824 трлн руб.

Напомним, федеральный бюджет на 2021–2023 годы будет дефицитным. В 2021 году запланирован дефицит бюджета 2,75 трлн руб. (2,4% ВВП), в 2022-м — 1,25 трлн (1% ВВП), в 2023-м — 1,41 трлн руб. (1,1% ВВП).

Подробности — в публикации “Ъ” «Бюджет без тени оппозиции».