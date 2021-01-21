Состав «Оренбурга» пополнил футболист из Украины

Состав «Оренбурга» пополнил украинский полузащитник Александр Нойок. Об этом сообщается на официальном сайте футбольного клуба.

Футболист ранее выступал за «Шахтер» (Донецк, Украина) «Говерла» (Ужгород, Украина), «Металлист» (Харьков, Украина), «Металлург» (Донецк, Украина), «Динамо» (Минск, Белоруссия), «Динамо» (Брест, Белоруссия), а также юношеские и молодежную сборные Украины.

«Оренбург» в текущем сезоне выступает в первенстве Футбольной национальной лиги (ФНЛ). После 26-го тура команда идет на третьем месте, набрав 54 очка.

Андрей Сазонов