Из-за очередей у нижегородского шоу-рума Olso составили протокол

Региональный минпром провел проверку в шоу-руме Olso из-за скопления людей у магазина на улице Малой Покровской, № 6/2 вечером 20 января. В отношении должностного лица составили протокол по ч. 1 ст.20.6.1 КоАП («Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения»), сообщили в министерстве.

Об очередях у шоу-рума нижегородцы писали в соцсетях. На фотографиях видно, что очередь выстроилась вдоль дороги, дистанция между людьми не соблюдается.

Согласно КоАП, после составления протокола должностному лицу могут вынести предупреждение или назначить штраф в размере от 10 тыс. до 50 тыс. руб.