Средняя цена дома в Лондоне впервые превысила £500 тыс.

Средняя цена за дом в Великобритании выросла в ноябре на 1,2% в сравнении с предыдущим месяцем и на 7,6% в сравнении с тем же периодом 2019 года, достигнув рекордных £249,6 тыс. ($343 тыс.). Такие данные в четверг опубликовало британское кадастровое управление. Средняя цена на дома в Лондоне впервые в истории преодолела отметку £500 тыс. Она выросла на 4% в сравнении с октябрем и на 9,7% в сравнении с ноябрем 2019 года, до £514 тыс. ($705 тыс.).

Рост цен на недвижимость в условиях вызванного пандемией экономического кризиса аналитики связывают в первую очередь с временной отменой госпошлины при покупке недвижимости и низкими процентными ставками. Поэтому рост может замедлиться в текущем году, если 31 марта вновь начнет взиматься госпошлина. Притом власти рассматривают возможность продления этой меры. Сейчас пошлина не взимается при покупке недвижимости стоимостью менее £500 тыс., ранее пошлина не взималась только с людей, которые впервые покупают недвижимость, причем ее стоимость не должна была превышать £300 тыс.

Яна Рождественская