Треш-стримерам грозят шестилетним сроком

Унижение достоинства с угрозой насилия, издевательства, оскорбления и прочее хулиганство в трансляциях в интернете или при публикации видеозаписей «с целью извлечения выгоды» могут наказываться тюремным заключением на срок до шести лет. Внести такие поправки в Уголовный кодекс предложил сенатор Алексей Пушков, отреагировав таким образом на скандал с недавней гибелью девушки во время треш-стрима. Уголовное наказание для стримеров поддержали и в Роскомнадзоре. Эксперты считают более эффективной норму, обязывающую соцсети самостоятельно фильтровать подобный контент под страхом миллионных штрафов, она вступает в силу в ближайшие недели.
Предварительный проект поправок к ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства) Алексей Пушков представил на слушаниях в Совете федерации. Эту статью кодекса сенатор предложил дополнить п. 3 о наказании за действия «с угрозой применения насилия, физических издевательств, оскорблений и других форм хулиганского поведения» в интернете в режиме реального времени или при публикации видеозаписей «с целью извлечения материальной или иной (наращивание популярности) выгоды». Подобные проступки в Совфеде предлагают карать штрафами 300–600 тыс. руб., удержанием зарплаты или «иных доходов» в течение от двух до пяти лет, принудительными работами на этот же срок либо лишением свободы на срок от трех до шести лет.
Идея законопроекта возникла у сенаторов после резонансного случая в декабре 2020 года, когда в ходе трансляции стрима блогера Стаса Решетникова (Reeflay) умерла его подруга. Блогер выгнал девушку на улицу в мороз, затем впустил ее, однако той стало плохо. Прибывшая бригада скорой помощи констатировала смерть, причем все это транслировалось в прямом эфире, набравшем 20 млн просмотров. Раменский суд Подмосковья 4 декабря 2020 года арестовал 30-летнего блогера на два месяца; ему было предъявлено обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть девушки (ч. 4 ст. 111 УК РФ).
После этого случая господин Пушков предложил в Совфеде законодательно запретить трансляцию так называемых треш-стримов — интернет-трансляций с насилием. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко поручила сенатскому комитету по конституционному законодательству и госстроительству до конца января представить соответствующие предложения.
На слушаниях в Совфеде Алексей Пушков насчитал четыре подобных треш-стрима за последнее время, говоря о необходимости «вычленить» такой контент из «общего потока стримов» при проработке законопроекта.
«Мы хотим ввести понятие интернета как общественного пространства, чтобы нормы поведения в интернете были такими же. Человек же не придет со своим напарником в кафе и не сломает ему там руку демонстративно? Он за это будет арестован вне зависимости от того, будет жалоба или нет»,— рассудил сенатор.
Первый зампред профильного комитета Совфеда по законодательству и госстроительству Ирина Рукавишникова сказала, что сенаторы готовы максимально оперативно внести соответствующий законопроект в Госдуму, для чего уже отправлены запросы в МВД, Минюст, ФСБ, Следственный комитет России, Генпрокуратуру и Верховный суд РФ. «В случае поддержки идеи данный законопроект максимально быстро будет подготовлен»,— пообещала госпожа Рукавишникова.
Идею сенатора Пушкова поддержали в Роскомнадзоре.
«Надо начинать с того, чтобы установить ответственность вплоть до уголовной лицам, которые формируют или организуют треш-стримы»,— сказал на слушаниях в Совфеде замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин.
Председатель комиссии московского отделения Ассоциации юристов России Александр Журавлев считает, что в УК РФ и КоАП РФ и сейчас упомянуты большинство составов правонарушений, позволяющих карать за треш-стримы. При этом эксперту кажется более логичным прописать наказание не в ст. 282 УК РФ, а в других статьях кодекса в качестве «отягчающего обстоятельства» к уже существующим составам правонарушений. «Например, если происходит убийство в прямом эфире, 282-я статья же не применяется»,— рассуждает господин Журавлев.
При этом эксперт возлагает куда большую надежду на принятый в декабре 2020 года закон, обязывающий соцсети с числом более 500 тыс. ежедневных пользователей самостоятельно фильтровать противоправный контент, в том числе связанный с насилием и унижением человеческого достоинства. «Этот закон предусматривает большие штрафы как для блогеров, так и для платформ и может быть более продуктивным, нежели предлагаемые сенаторами карательные меры»,— считает господин Журавлев.
Отметим, что об этом же законе на слушаниях упоминал и Алексей Пушков, предлагая интернет-платформам «самим фильтровать контент». По этому закону за отказ удалить противоправный контент гражданам грозят штрафы до 500 тыс. руб., а юрлицам — от 3 млн до 8 млн руб. (и до 20% совокупной годовой выручки при повторном отказе). Эти нормы вступают в силу с 1 февраля.