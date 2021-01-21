Треш-стримерам грозят шестилетним сроком

Унижение достоинства с угрозой насилия, издевательства, оскорбления и прочее хулиганство в трансляциях в интернете или при публикации видеозаписей «с целью извлечения выгоды» могут наказываться тюремным заключением на срок до шести лет. Внести такие поправки в Уголовный кодекс предложил сенатор Алексей Пушков, отреагировав таким образом на скандал с недавней гибелью девушки во время треш-стрима. Уголовное наказание для стримеров поддержали и в Роскомнадзоре. Эксперты считают более эффективной норму, обязывающую соцсети самостоятельно фильтровать подобный контент под страхом миллионных штрафов, она вступает в силу в ближайшие недели.

Предварительный проект поправок к ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства) Алексей Пушков представил на слушаниях в Совете федерации. Эту статью кодекса сенатор предложил дополнить п. 3 о наказании за действия «с угрозой применения насилия, физических издевательств, оскорблений и других форм хулиганского поведения» в интернете в режиме реального времени или при публикации видеозаписей «с целью извлечения материальной или иной (наращивание популярности) выгоды». Подобные проступки в Совфеде предлагают карать штрафами 300–600 тыс. руб., удержанием зарплаты или «иных доходов» в течение от двух до пяти лет, принудительными работами на этот же срок либо лишением свободы на срок от трех до шести лет.

Господин Пушков назвал эти санкции наказанием для «ответственных за треш-стримы», уточнив, что речь идет не о готовом законопроекте, а о «предварительном предложении».

Идея законопроекта возникла у сенаторов после резонансного случая в декабре 2020 года, когда в ходе трансляции стрима блогера Стаса Решетникова (Reeflay) умерла его подруга. Блогер выгнал девушку на улицу в мороз, затем впустил ее, однако той стало плохо. Прибывшая бригада скорой помощи констатировала смерть, причем все это транслировалось в прямом эфире, набравшем 20 млн просмотров. Раменский суд Подмосковья 4 декабря 2020 года арестовал 30-летнего блогера на два месяца; ему было предъявлено обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть девушки (ч. 4 ст. 111 УК РФ).

Блогер Стас Решетников (Reeflay) Фото: Артем Геодакян / ТАСС

После этого случая господин Пушков предложил в Совфеде законодательно запретить трансляцию так называемых треш-стримов — интернет-трансляций с насилием. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко поручила сенатскому комитету по конституционному законодательству и госстроительству до конца января представить соответствующие предложения.

На слушаниях в Совфеде Алексей Пушков насчитал четыре подобных треш-стрима за последнее время, говоря о необходимости «вычленить» такой контент из «общего потока стримов» при проработке законопроекта.

«Мы хотим ввести понятие интернета как общественного пространства, чтобы нормы поведения в интернете были такими же. Человек же не придет со своим напарником в кафе и не сломает ему там руку демонстративно? Он за это будет арестован вне зависимости от того, будет жалоба или нет»,— рассудил сенатор.

Первый зампред профильного комитета Совфеда по законодательству и госстроительству Ирина Рукавишникова сказала, что сенаторы готовы максимально оперативно внести соответствующий законопроект в Госдуму, для чего уже отправлены запросы в МВД, Минюст, ФСБ, Следственный комитет России, Генпрокуратуру и Верховный суд РФ. «В случае поддержки идеи данный законопроект максимально быстро будет подготовлен»,— пообещала госпожа Рукавишникова.

Идею сенатора Пушкова поддержали в Роскомнадзоре.

«Надо начинать с того, чтобы установить ответственность вплоть до уголовной лицам, которые формируют или организуют треш-стримы»,— сказал на слушаниях в Совфеде замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин.

Председатель комиссии московского отделения Ассоциации юристов России Александр Журавлев считает, что в УК РФ и КоАП РФ и сейчас упомянуты большинство составов правонарушений, позволяющих карать за треш-стримы. При этом эксперту кажется более логичным прописать наказание не в ст. 282 УК РФ, а в других статьях кодекса в качестве «отягчающего обстоятельства» к уже существующим составам правонарушений. «Например, если происходит убийство в прямом эфире, 282-я статья же не применяется»,— рассуждает господин Журавлев.

При этом эксперт возлагает куда большую надежду на принятый в декабре 2020 года закон, обязывающий соцсети с числом более 500 тыс. ежедневных пользователей самостоятельно фильтровать противоправный контент, в том числе связанный с насилием и унижением человеческого достоинства. «Этот закон предусматривает большие штрафы как для блогеров, так и для платформ и может быть более продуктивным, нежели предлагаемые сенаторами карательные меры»,— считает господин Журавлев.

Отметим, что об этом же законе на слушаниях упоминал и Алексей Пушков, предлагая интернет-платформам «самим фильтровать контент». По этому закону за отказ удалить противоправный контент гражданам грозят штрафы до 500 тыс. руб., а юрлицам — от 3 млн до 8 млн руб. (и до 20% совокупной годовой выручки при повторном отказе). Эти нормы вступают в силу с 1 февраля.

Александр Воронов