Путин заявил о сохраняющейся нестабильности экономики

Российская экономика все еще подтверждена нестабильности, заявил президент Владимир Путин. Он призвал оперативно принимать решения, которые позволят улучшить ситуацию.

«Сейчас везде сохраняются факторы нестабильности экономического развития. Понимаем, чем это вызвано: это и последствия пандемии, вынужденных ограничений, нарушение глобальных кооперационных, торговых связей»,— сказал господин Путин на совещании по экономическим вопросам (цитата по сайту Кремля).

«В этих условиях важно максимально оперативно, своевременно принимать решения, которые будут востребованы бизнесом и гражданами, дадут реальный позитивный эффект для предприятий, организаций, регионов и для всей страны в целом»,— заявил президент.

По словам Владимира Путина, глубина экономического спада в 2020 году оказалась меньше, чем в других странах. В конце года некоторые показатели вернулись к докризисным значениям. Среди них — объем грузоперевозок на железных дорогах, потребление электроэнергии.

Инфляция по итогам года составила 4,9%, что выше прогноза ЦБ, сказал господин Путин. Уровень безработицы по-прежнему высокий, к ноябрю он составил 6,1%. Это в полтора раза выше, чем в 2019 году.

По предварительным данным Федерального казначейства, в России из-за пандемии коронавируса и падения цен на нефть 58 из 85 регионов (70%) завершили 2020 год с дефицитом бюджета. Федеральный бюджет на 2021–2023 годы будет дефицитным. В 2021 году запланирован дефицит в размере 2,75 трлн руб. (2,4% ВВП), в 2022-м — 1,25 трлн (1% ВВП), в 2023-м — 1,41 трлн руб. (1,1% ВВП).

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