70% регионов России закончили год с дефицитом бюджета

В России из-за пандемии коронавируса и падения цен на нефть 58 из 85 регионов завершили 2020 год с дефицитом бюджета. Об этом сообщает РБК со ссылкой на предварительную информацию Федерального казначейства об исполнении консолидированного бюджета субъектов РФ на 1 января 2021 года.

Совокупный дефицит бюджетов достиг 762,2 млрд руб., это 5% от совокупного объема бюджетных доходов регионов. Самые высокие значения дефицита отмечаются в Кемеровской (–21%) и Тюменской (–20%) областях, Удмуртской Республике (–16%), Ямало-Ненецком АО (–14%), Республике Башкортостан (–14%) и Архангельской области (–14%).

Напомним, что федеральный бюджет на 2021–2023 годы будет дефицитным. В 2021 году запланирован дефицит бюджета 2,75 трлн руб. (2,4% ВВП), в 2022-м — 1,25 трлн (1% ВВП), в 2023-м — 1,41 трлн руб. (1,1% ВВП).

Подробности — в публикации “Ъ” «Бюджет без тени оппозиции».