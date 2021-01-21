Ректором ТюмГУ назначен Иван Романчук

Новым ректором Тюменского государственного университета (ТюмГУ) назначен Иван Романчук, ранее занимавший должность врио главы вуза, сообщили в пресс-службе ТюмГУ. Соответствующий приказ подписал министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков, экс-глава университета.

«На новом посту Иван Сергеевич намерен укреплять взаимодействие вуза с регионом, развивать сотрудничество с индустриальными партнерами, продолжать преобразования в университете в части индивидуализации образования: от обучения людей к обучению человека. Акцент в науке будет сделан на фронтирные исследования Западно-Сибирского межрегионального НОЦ, на выполнение проектов по мегагрантам правительства РФ и Тюменской области», — отметили в пресс-службе.

Кроме того, в планах господина Романчука строительство на месте старого корпуса по улице Республики, 9 современного главного здания университета, а также создание Школы нового поколения.

Иван Романчук является выпускником Тюменского юридического университета МВД России по специальности «Юриспруденция». В 2005 году окончил Санкт-Петербургский университет МВД России (адъюнктура). В ТюмГУ работает с 2006 года. Он также является депутатом думы Тюмени. Господин Романчук награжден благодарностью Министерства образования и науки РФ, а также председателя Совета Федерации Федерального собрания РФ.

Напомним, пост ректора ТюмГУ стал вакантным после того, как 21 января 2020 года Валерий Фальков был назначен на пост министра науки и высшего образования РФ. Он занимал должность с 2013 года.