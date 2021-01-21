«ГазСервисКомпозит» наладил производство модульных криоАЗС

ООО «ГазСервисКомпозит» (Нижний Новгород) запустило производство модульных криогенных заправочных установок на мощностях своего завода. Предприятие планирует выпускать около 20 установок в год, сообщил “Ъ-Приволжье” генеральный директор компании Олег Зайцев.

«Объемы производства будут зависеть от рынка. Будем бороться на конкурсной основе за контракты, в том числе “Газпрома” и НОВАТЭКа. Предполагаем, что в год будем выпускать не менее 20 установок»,— рассказал Олег Зайцев. Он добавил, что компания уже выполнила несколько заказов для НОВАТЭКа, связанных со строительством криозаправок. Всего «ГазСервисКомпозит», по данным правительства Нижегородской области, поставил восемь установок в Московскую, Ленинградскую и Челябинскую области.

Сумму инвестиций в проект Олег Зайцев не назвал — по его словам, строительства новых мощностей не потребовалось, речь идет о расширении номенклатуры выпускаемой продукции. Он также добавил, что «ГазСервисКомпозит» приступил к строительству стационарных заправок: «В этом году будем строить газозаправочную станцию в Дзержинске по контракту с “Газпром газомоторное топливо”. Заправка будет стоить около 100 млн руб.».

Анастасия Еремина