Mercedes-Benz показал серийный электромобиль EQA

Mercedes-Benz EQA 250 AMG Line Edition 1. Фото: Mercedes-Benz

Mercedes-Benz EQA 250 AMG Line Edition 1. Фото: Mercedes-Benz

Mercedes-Benz EQA 250 AMG Line Edition 1. Фото: Mercedes-Benz

Новинка построена на базе кроссовера Mercedes-Benz GLA последнего поколения, представленного в конце 2019 года, но отличается иным дизайном кузова, оптимизированным для улучшения аэродинамики. Электрокроссовер EQA получил новые фары и фонари, иную решетку радиатора, особые колесные диски и переработанные бампера. В салоне изменения свелись к иной графике цифровой панели приборов и мультимедийной системы MBUX.

Новый электромобиль дебютировал в версии Mercedes-Benz EQA 250 с передним приводом, 190-сильным электромотором на передней оси и батареей на 66,5 кВт/ч с запасом хода без подзарядки около 420 км. Позднее появятся модификации с более мощным мотором и более емким аккумулятором, но сроки выхода этих версий EQA не уточняются.

В Европе продажи Mercedes-Benz EQA 250 начнутся в феврале 2021 года. О возможности появления электромобиля на российском рынке не сообщается. Напомним, в текущем году также должна состояться премьера электромобилей EQB, EQE и EQS, а в следующем году будут представлены еще два новых электрических кроссовера.