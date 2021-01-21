Уволен подозреваемый в получении двух взяток прокурор Кировского района Саратова

Подозреваемый в получении двух взяток и злоупотреблении должностными полномочиями Андрей Пригаров уволен с должности прокурора Кировского района Саратова. Об этом сегодня сообщила пресс-служба областного надзорного ведомства. Соответствующий приказ генеральный прокурор подписал 14 января.

Облпрокуратура заявила о намерении обжаловать в апелляции отказ Волжского районного суда избрать господину Пригарову меру пресечения в виде заключения под стражу по одному из эпизодов, и в кассации – по второму.

В прокуратуре считают, что суд не учел «степени тяжести совершенного должностного преступления лицом, которое призвано соблюдать закон и пресекать любые коррупционные нарушения», и напоминают о «бескомпромиссной борьбе с любыми проявлениями коррупции».

Марина Ковалева