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УрФУ начнет весенний семестр в гибридном формате

Уральский федеральный университет (УрФУ) начнет весенний семестр в гибридном формате, сообщает телеграм-канал университета со ссылкой на ректора УрФУ Виктор Кокшаров.

Так, с 15 февраля потоковые лекции будут проходить дистанционно, практические занятия — в вузовских аудиториях и лабораториях. В вузе уточняют, что изменения в графике возможны в зависимости от эпидемиологической ситуации на Урале.

Напомним, до 1 февраля в вузе сессия — студенты сдают экзамены дистанционно, после чего отправятся на двухнедельные каникулы. На дистанционном обучении находятся все студенты всех форм обучения — 5 495 человек.

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