«Открытие»: 51% жителей УрФО готов использовать цифровой рубль

Около 40% жителей Уральского федерального округа (УрФО) знают о планах Банка России ввести в оборот цифровой рубль, еще 51% — готовы использовать валюту наравне с другими платежными средствами, следует из опроса банка «Открытие». Опрос проводился среди тысячи человек в возрасте от 18 до 65 лет по всей России.

63% жителей округа интересуются криптовалютами, остальные либо не слышали о них, либо не готовы ими пользоваться. По данным опроса, из тех, кто в курсе, только 33% отнеслись положительно к идее сделать цифровой рубль официальным платежным средством, 11% отнеслись к идее крайне негативно.

О категорическом несогласии с переходом на цифровую валюту заявили 13% жителей Урала. Однако, как следует из опроса, половина уральцев считает, что в течение 10-15 лет цифровые валюты вытеснят обычные платежные средства. Еще 21% опрошенных считают, что этого никогда не произойдет.

«К криптовалютам жители Урала в целом относятся хуже, чем среднестатистический россиянин»,— говорится в исследовании. Так, 2% жителей округа приобрели криптовалюты, в то время как в России этот показатель составляет 7%. Впрочем, 61% респондентов позитивно отнеслись к идее инвестировать в криптовалюты в будущем.

Напомним, Банк России начал дискуссию о необходимости введения в стране цифрового рубля в октябре прошлого года. По словам главы Банка России Эльвиры Набиуллиной, если будет принято решение по введению цифрового рубля, то это будет «очень постепенный процесс».

Михаил Мананников