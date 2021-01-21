В 2020 году Ростов-Главный стал вторым на СКЖД по отправлению пассажиров

С января по декабрь 2020 года с железнодорожного вокзала Ростов-Главный отправились 1,7 млн пассажиров, сообщает пресс-служба СКЖД. По этому показателю он занял второе место. На первом месте по количеству отправленных пассажиров находится вокзал Адлер (2 млн пассажиров), а на третьем — вокзал Сочи (1,6 млн пассажиров).

Далее следуют вокзалы Краснодар-1 (1,5 млн), Лазаревская (660 тыс.), Туапсе (599 тыс.), Ессентуки (576 тыс.), Пятигорск (561 тыс.), Кисловодск (512 тыс.), Анапа (393 тыс.), Новороссийск (382 тыс.), Минеральные Воды (377 тыс.). Всего с вокзалов СКЖД в 2020 году в пригородном и дальнем сообщениибыло отправлено 15,4 млн пассажиров.

Наталья Шинкарева