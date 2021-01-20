В Петербурге свободны 27% коек для пациентов с COVID-19

В стационарах в Петербурге развернуты 12488 инфекционных коек, из них свободными остаются 3346 коек или 26,8% от общего числа. За неделю число пациентов с коронавирусом в городе снизилось на 4,4%, а количество госпитализаций сократилось на 10%. Об этом заявил вице-губернатор Олег Эргашев.

По его словам, в больницах находятся 9,14 тыс. человек, из них 705 — в реанимациях.

Вице-губернатор добавил, что в Петербурге вакцинированы 27 499 петербуржцев. Ревакцинированы 4986 человек. Серьезных осложнений после вакцинации не наблюдалось. Планируется, что в город в ближайшее время поступят еще 66 тыс. доз вакцины. Вакцинировать от COVID-19 будут не только в прививочных пунктах, но и силами выездных прививочных бригад.