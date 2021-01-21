В Татарстане выявили 85 новых случаев коронавируса

За сутки в Татарстане подтвердили 85 новых случаев COVID-19. Один из них оказался завозным, остальные — контактными. 30 человек доставлены в больницы, 55 лечатся на дому. Об этом говорится в сообщении штаба региона по борьбе с инфекцией.

Среди новых больных — двое несовершеннолетних и 40 человека старше 60 лет. 47 новых случаев выявили в Казани, семь — в Нурлатском районе, по пять — в Набережных Челнах и Нижнекамском районе, четыре — в Камско-Устьинском, три — в Высокогорском, по два — в Буинском, Елабужском, Зеленодольском, Пестречинском, по одному — в Алексеевском, Апастовском, Верхнеуслонском, Дрожжановском, Тетюшском и Тукаевском.

«На 21 января в Татарстане зарегистрировано 15 189 случаев COVID-19.Выздоровел за весь период 11 577, в том числе 97 за минувшие сутки», — отметили в штабе.

В Татарстане на сегодняшний день поступили 13,4 тыс. доз вакцины «Спутник V». 8,1 тыс. жителей уже провакцинированы, из них вторую дозу получили 1,8 тыс. человек.

Подробнее о ситуации читайте в спецпроекте «Ъ-Казань»:«Как распространяется COVID-19 в Татарстане»

"Ъ-Казань"