Число отравившихся в школе в Тольятти увеличилось до 32

Жертвами отравления норовирусной инфекцией в столовой школы № 75 Тольятти стали 32 человека. 24 из них – это учащиеся, еще восемь – работники пищеблока. Они в настоящее время лечатся амбулаторно. Об этом в четверг сообщает СУ СК по Самарской области.

В четверг правоохранители сообщили о возбуждении уголовного дела об отравлении детей в школе № 75 в Тольятти. Преступление, о котором идет речь, квалифицировано по ч. 1 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей»).

Некачественные услуги оказывало учебное заведение и комбинат питания, который снабжал учреждение пищей, сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области. По версии следствия, 15 января текущего года 24 учащихся корпуса № 1 школы № 75 им. Красюка заболели острой кишечной инфекцией.

Георгий Портнов