Цены на продукты в Пермском крае выросли на 6%

Индекс потребительских цен на продовольственные товары в Пермском крае увеличился в декабре 2020 года на 6,4% по сравнению с декабрем 2019 года. Об этом сообщает Пермьстат.

В продовольственном секторе в декабре заметно увеличились цены на куриные яйца (12,3%), кофе (11,2%), минеральную и питьевую воду (5,7%), подсолнечное масло (5,4%), овсяные хлопья «Геркулес» (5,2%), маргарин (4,4%), рыбные консервы (3,3%), охлажденную и мороженую рыбу (3,2%), кетчуп (3,3%), пряники (3,1%) и торты (3%). Также подорожала мука, сухие завтраки, хлеб и макароны. В среднем на 9,1% увеличилась стоимость плодоовощной продукции.

Пермьстат отметил и снижение цен: по сравнению с декабрем 2019 года в Пермском крае на 0,2–1% уменьшилась стоимость пшена, риса, гречневой, овсяной и перловой крупы.