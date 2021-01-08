Режим неблагоприятных метеоусловий объявили в Красноярске Роспотребнадзор рекомендовал жителям ограничить пребывание на улицах

В Красноярске ввели режим «черного неба», сообщает региональное управление Роспотребнадзора со ссылкой на Среднесибирское УГМС.

«До 19:00 9 января на территории города ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе»,— говорится в сообщении. Специалисты усилили мониторинг за уровнем загрязнения. Роспотребнадзор рекомендовал жителям ограничить пребывание на улицах.

Неблагоприятные метеоусловия способствуют накоплению загрязняющих веществ. В конце декабря в Красноярске уже вводили режим «черного неба». В конце года его продлили до 2 января.

Екатерина Лукашевич