Правительство не согласовало митинг сторонникам Алексея Навального в Уфе

Штаб Навального в Уфе уведомил правительство республики о том, что намерен 23 января провести массовое протестное мероприятие у ГКЗ «Башкортостан», сообщила координатор штаба Лилия Чанышева. В правительстве ответили, что организаторы пропустили срок подачи уведомления и должны были согласовать акцию не менее, чем за 10 дней до ее даты. Госпожа Чанышева пояснила "Ъ-Уфа", что штаб Навального все равно выйдет на шествие и отметила, что «закон обязывает органы власти идти навстречу заявителям, но, как видите, с Хабировым (главой республики. — Ъ) это невозможно».

«По Конституции РФ мы имеем право выходить на мирные митинги и шествия без каких-либо согласований, — сказала она. — Мы отреагировали на незаконный арест Навального и выходим тогда, когда этого требует ситуация».

Вчера сторонники Навального в Уфе сообщили, что аккаунт штаба в Instagram подвергся «сумасшедшему наплыву ботов», как и аккаунты штабов в других регионах.

Дарья Кучеренко