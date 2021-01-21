В Татарстане в ноябре 2020 года выдали 466 тысяч потребительских кредитов

За ноябрь 2020 года в Татарстане выдали 466,9 тыс. потребительских кредитов, что на 28,4% меньше, чем за тот же период 2019 года. Об этом сообщает Национальное бюро кредитных историй.

Татарстан занял шестое место среди регионов РФ по числу выданных потребительских кредитов. Лидером стала Москва, где выдали 711,2 тыс. кредитов. Второе место заняло Подмосковье с 632,5 тыс. Тройку лидеров замкнул Краснодарский край (553,9 тыс.) В пятерку вошли Башкортостан и Свердловская область.

Всего в России в 2020 году банками были выданы 14,6 млн. потребительских кредитов, что на 25,9% меньше, чем в 2019-м.

"Ъ-Казань"