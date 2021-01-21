В состав Саратов могут войти еще 17 сел

Еще два муниципальных образования Саратовского района изъявили желание присоединиться к областному центру. Об этом вчера сообщила пресс-служба городской администрации.

Соответствующие решения приняли советы Синеньского и Рыбушанского МО. Первое из них включает девять населенных пунктов общей численностью свыше 2,8 тыс. человек (по данным на 2020 год), второе – восемь сел численностью 2,6 тыс. человек. Публичные слушания по вопросу присоединения пройдут 25 февраля. После чего пройдут публичные слушания в Саратове.

Марина Ковалева