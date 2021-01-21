TikTok в 2020 году стал самым популярным приложением для iPhone в России

Приложение для создания коротких видео TikTok стало лидером в App Store для iPhone в России, выяснила компания AppFollow. Она провела исследование топ-чартов приложений. TikTok получил самый высокий средний рейтинг за год и максимальное присутствие в топе.

«В России, как и, например, в США, в App Store в категории Overall (все приложения) лидером бесплатных приложений для iPhone стал TikTok»,— отметили в компании.

Как следует из данных компании, лидером в категории «Социальная сеть» в России в App Store среди бесплатных приложений стал Telegram, а среди «кассовых» (бесплатных, но имеющих платные функции) — «ВКонтакте». В Google pay среди бесплатных приложений лидер в категории «социальная сеть» TikTok, среди «кассовых» — «ВКонтакте».

В конце 2020 года аналитическая компания App Annie назвала TikTok лидером по числу скачиваний и в России, и в мире. Ожидается, что в 2021 году число активных пользователей приложения достигнет 1,2 млрд, что втрое больше, чем в 2018 году.

Подробности — в материале “Ъ” «Россияне выбрали TikTok, WhatsApp и Telegram».