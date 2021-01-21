В Татарстане число безработных сократилось до 35,6 тысяч человек

В Татарстане на 20 января в органах службы занятости населения зарегистрированы 35,6 тыс. безработных, что на 2,3 тыс. человек меньше, чем неделю назад. Об этом говорится в сообщении Минтруда региона.

Отмечается, что уровень безработицы в республике равен 1,76 % от численности рабочей силы. Работодатели заявили в органы службы занятости населения 48,1 тыс. вакансий, включая 9,5 тыс. вакантных мест за минувшую неделю. Коэффициент напряженности на рынке труда в Татарстане условно равен 0,74 человека на вакансию.

«Следует отметить, из новоявленных безработных 479 человек осуществляли ранее трудовую деятельность, 28 человек приобрели статус официальных безработных в связи с ликвидацией организации либо сокращением численности или штата работников», — отметили в министерстве.

"Ъ-Казань"