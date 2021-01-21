В Китае отмечается рост числа заразившихся коронавирусом

В Китае стало расти количество заразившихся коронавирусом, следует из данных Госкомитета здравоохранения КНР. За последние сутки было выявлено 144 новых заболевших, из них 126 заразились внутри страны, 18 прибыли из-за рубежа.

Для сравнения, по данным на вторник, 19 января, было выявлено 103 новых случая, из них 88 были зафиксированы внутри страны, 15 — «завозные». На фоне роста заболеваемости в Китае начали ужесточать ограничения. В частности, школьников в Пекине было решено перевести на удаленку с 23 января.

В Китае за время пандемии зарегистрировано 98,5 тыс. случаев заражения коронавирусом, следует из данных Университета Джонса Хопкинса. Умерли 4,8 тыс. человек, выздоровели 91,4 тыс. Всего в мире выявлено 96,8 млн заболевших, умерли свыше 2 млн, выздоровели более 53,3 млн.