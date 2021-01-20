Пекин переведет школьников на онлайн-обучение из-за новых вспышек COVID-19

Правительство Пекина решило перевести учащихся средних классов на онлайн-обучение с 23 января из-за выявления новых вспышек COVID-19 в городе, заявил официальный представитель городского комитета по образованию Пекина Ли И.

«Согласно скорректированному графику, учащиеся средних классов завершат офлайн-обучение 23 января, с субботы им больше не нужно приходить в школу»,— приводит Sina слова Ли И. Обучение до конца семестра будет проходить в онлайн-формате. Младшие классы ушли на новогодние каникулы еще 16 января, детсады также уже на каникулах.

В районе Дасин на юге Пекина с 17 по 19 января выявили 11 случаев заражения коронавирусом. В больницах города сейчас находятся 43 пациента с COVID-19. Также Госкомитет здравоохранения КНР сообщил о новом эпицентре заражения коронавирусом в северо-восточной провинции Цзилинь.

С начала пандемии в Китае было зафиксировано более 88 тыс. случаев заражения коронавирусом. Умерли 4,6 тыс. человек, вылечилось более 82,4 тыс.

Экономика Китая, вопреки пандемии, единственной среди крупных по итогам прошлого года оказалась в плюсе. ВВП страны в годовом выражении вырос на 2,3%. Восстановление китайской экономики началось еще во втором квартале 2020 года.

Подробности — в материале “Ъ” «Китайская экономика показала эксклюзивный рост».