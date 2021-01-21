«Магнит» заявил об отсутствии у сети планов об открытии 30 киосков

Торговая сеть «Магнит» прокомментировала собственную новость об открытии киосков в Краснодаре и крае. «Это пилотный проект. У нас нет планов открытия 30 первых киосков исключительно в Краснодаре или Краснодарском крае, мы будем пилотировать формат в нескольких регионах одновременно», - сообщили в пресс-службе ритейлера.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, 19 января 2021 года стало известно, что компания «Магнит» протестирует в Краснодарском крае новый формат торговых точек. В ближайшее время откроют 30 киосков площадью 18 кв. м с небольшим продовольственным ассортиментом. Они появятся в парках, офисах, транспортных узлах и учебных заведениях.

После этого сообщения глава Краснодара Евгений Первышов написал в социальных сетях, что он с удивлением узнал из СМИ, что один из крупных ритейлеров якобы собирается устанавливать в Краснодаре свои ларьки. «Судя по всему, произошло какое-то недопонимание. У нас есть утвержденная схема нестационарных торговых объектов. Кроме того, в Краснодаре мы активно боремся с незаконными ларьками, стоящими на муниципальной земле», - пишет градоначальник.

В «Магните» сообщили, что они планируют участвовать в конкурсах на участки на общих условиях, которые существуют для нестационарной торговли для муниципальных образований Краснодарского края.

«Мы далеки от идеи монополизировать рынок киосков, выступаем за здоровую конкуренцию, развитие малого и среднего бизнеса, как один из фундаментов экономики, и широкий выбор предложений для покупателей. Мы готовы сотрудничать с локальными поставщиками по ассортименту киосков и дать им дополнительные возможности для реализации их продукции», - говорят в пресс-службе ритейлера.

Дмитрий Михеенко