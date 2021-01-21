В Удмуртии выявили 189 новых случаев заражения коронавирусом

189 случаев заражения коронавирусом выявили в Удмуртии за сутки. Диагноз подтвердили у 11 детей младше 14 лет и 46 человек старше 65 лет, сообщает оперштаб региона.

В целом среди новых заболевших 80 жителей Ижевска, 30 граждан из Глазова, девять — из Игринского района, восемь — из Дебесского района, семь — из Завьяловского района, шесть — из Якшур-Бодьинского района, по пять — из Можги, Вавожского, Красногорского, Можгинского и Увинского районов, по четыре — из Ярского, Малопургинского и Кезского районов, по три — из Юкаменского, Глазовского и Граховского районов, два — из Алнашского района, один — из Селтинского района. При этом 187 человек вылечились от COVID-19.

За все время в Удмуртии зарегистрировали 24027 случаев заражения коронавирусом. Из них 321 закончился летальным исходом, 20160 пациентов выздоровели, остальные продолжают лечение, 139 заболевших находятся в тяжелом состоянии.