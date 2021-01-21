Бывшего первого вице-премьера Республики Алтай оставили в СИЗО

Верховный суд Республики Алтай отказался освободить из СИЗО бывшего вице-премьера регионального правительства Роберта Пальталлера, в отношении которого расследуется дело о превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий (ст. 286 УК РФ). Таким образом, суд отклонил апелляционную жалобу защиты экс-чиновника, добивавшейся его освобождения.

Отметим, что первоначально Роберту Пальталлеру была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, однако из-за нарушений условий, установленных ему судом, бывшего вице-премьера взяли под стражу.

Как писал “Ъ-Сибирь”, инкриминируемые Роберту Пальталлеру события произошли в 2017–2019 годах. По данным следствия, он подписал акты о приемке работ по строительству системы оснежения на горнолыжном комплексе «Манжерок». В результате подрядчику — АО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию РА» (АИЖК) — было выплачено за незавершенные на объекте работы около 505 млн руб., в том числе 94 млн руб. за работы, к которым тот даже не приступал.

Подробнее об уголовном деле — в материале “Ъ-Сибирь” «Чиновник пошел на оснежение».

Илья Николаев