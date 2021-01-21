«Россети Сибирь» в 2021 году увеличат ремонтную кампанию на 8,6%

В 2021 году «Россети Сибирь» (входит в структуру «Россети») планируют инвестировать в ремонтную программу 3,7 млрд руб. (+8,6% к 2019 году).

«Физические объемы ремонтных работ по ключевым номенклатурным позициям сохранены или увеличены в сравнении с прошлым годом»,— сообщает компания.

Планируется полностью сформировать аварийный запас оборудования, подготовить парк резервных источников электроснабжения на 51,953 МВт.

Программа предусматривает замену 63 995 изоляторов — основных несущих элементов линий электропередач 35-110 кВ, расчистку 7 625 га трасс воздушных линий электропередачи, замену 98,8 км грозотроса, 611 км провода и 27 483 опоры линий электропередачи. «На подстанциях всех регионов присутствия «Россети Сибирь» будет отремонтировано 1 187 трансформаторов и 3 823 ед. силового коммутационного оборудования. Трансформаторных подстанций 6(10)/0,4 кВ в 2021 году будет отремонтировано 3 465»,— говорится в сообщении. Кроме того, планируется установить на линиях электропередачи более 9,2 тыс. комплект птицезащитных устройств в основном по маршруту миграции птиц редких видов.

Оксана Павлова