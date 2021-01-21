«Эльбрус Капитал» создает третий фонд

Фонды «Эльбрус Капитал» объявили о привлечении $260 млн в Elbrus Capital Fund III. Общий целевой размер фонда составляет $600 млн, его собираются сформировать в течение 2021–2022 годов. Инвестировать планируется в основном в российские цифровые компании. Первые сделки могут пройти уже в первом квартале нынешнего года.

Как говорится в сообщении «Эльбрус Капитала», фонд привлек средства от ряда ведущих международных институциональных инвесторов, среди которых суверенные фонды Ближнего Востока (в частности, дочерние компании Mubadala и Abu Dhabi Investment Authority, ADIA), европейский институт развития, частные и семейные фонды и другие финансовые организации. Часть инвесторов впервые участвует в фондах «Эльбрус Капитал». Ряд инвесторов также согласовали дополнительный объем финансирования для соинвестиций с фондом, что позволит осуществлять более крупные инвестиционные сделки.

MVision Private Equity Advisers выступил глобальным консультантом по привлечению средств в фонд. Clifford Chance выступил юридическим консультантом.

Первый фонд «Эльбрус Капитал» был сформирован в 2007 году в объеме $324 млн. Второй фонд был организован в 2014 году, объем привлечения — $550 млн. Со времени основания первого фонда было осуществлено более 90 сделок по приобретениям в различных отраслях экономики России и СНГ. В целом фонды долгосрочные, создаются на 10 лет — первые пять лет инвестиции, затем выход из них. В настоящее время в портфелях фондов находятся такие компании, как HeadHunter, «ЦИАН Групп», Банки.ру, YClients, Great Beer Holding, DPD Россия, PickPoint, «Активный компонент» и другие. Часть из них планируется вывести на IPO, в частности, в 2022 году планирует провести размещение «ЦИАН Групп».

В последние несколько лет Россия находилась в сложной геополитической ситуации, это мешало международным инвесторам инвестировать в страну, заявил “Ъ” старший партнер фондов «Эльбрус Капитала» Дмитрий Крюков. Тем не менее, по его словам, основное, на что смотрят инвесторы, это доходность. И, например, сделка с HeadHunter показала очень высокий результат — второй фонд инвестировал в нее в 2016 году исходя из оценки в $130 млн, а сейчас компания стоит $1,5 млрд.

На текущем рынке привлечь прямые иностранные инвестиции непросто, отмечает глава управления инвестиционно-банковских услуг в России и СНГ «Ренессанс Капитал» Петр Молчанов. По его словам, в 2020 году Elbrus Capital продемонстрировал высокие результаты работы, совершив успешный «выход» из ряда проинвестированных проектов. «Это поможет привлечь инвесторов в новый фонд»,— считает господин Молчанов.

Ключевыми рынками третьего фонда являются Россия и страны СНГ.

Основные отраслевые направления для инвестиций — цифровые технологии и интернет, потребительские товары и услуги, финансовый сектор и фармацевтика. В сообщении отмечается, что новые инвестиционные сделки могут состояться уже в первом квартале 2021 года.

По словам Дмитрия Крюкова, главный фокус — инвестиции в цифровые компании, поскольку в России очень развитая, динамичная цифровая экономика, много уникальных компаний и продуктов мирового класса. Он отметил, что обычно фонды инвестируют в уже состоявшиеся, прибыльные компании, с доказанной бизнес-моделью.

Объем одной инвестиции составляет $30–100 млн, приобретаются контрольные или крупные миноритарные доли, иногда могут быть эксперименты и с более мелкими инвестициями.

По словам господина Крюкова, после приобретения проводится активная работа по увеличению стоимости компаний, например, сразу вводится мотивационная опционная программа для сотрудников — «менеджмент и акционеры должны быть в одной лодке». Кроме того, проинвестированные фондами компании, как правило, активно принимают участие в сделках M&A для увеличения своей доли на рынке, развития новых направлений бизнеса и так далее.

Полина Смородская