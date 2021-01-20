«Медиалогия» назвала самые популярные каналы в YouTube и Telegram в 2020 году

Компания «Медиалогия» представила рейтинги самых популярных YouTube- и Telegram-каналов 2020 года. В топ-10 на видеохостинге попали каналы журналиста Юрия Дудя и оппозиционера Алексея Навального.
Топ-10 YouTube-каналов по индексу влиятельности социального медиа (SM Influence):
- A4 — 960;
- Marmok — 935;
- SlivkiShow — 932;
- TheBrianMaps — 926;
- Like Nastya — 922;
- HiMan — 900;
- вДудь — 870;
- Алексей Навальный — 861;
- ЛИТВИН — 851;
- Дима Масленников — 840.
Топ-10 Telegram-каналов по среднему количеству просмотров одного поста:
- Давыдов.Индекс — 440 тыс.;
- MASH — 384 тыс.;
- Wow, Ivleeva?! — 232 тыс.;
- Сталингулаг — 229 тыс.;
- EVOLUTION — 221 тыс.
- ЖЮ — 204 тыс.;
- NADIN SEROVSKI — 194 тыс.;
- 2ch/Двач — 192 тыс.;
- WarGonzo — 179 тыс.;
- Крысиное Королевство — 173 тыс.
YouTube ранее сообщил, что больше всего подписчиков в 2020 году набрали A4, ГЛЕНТ и Mamix? Среди популярных роликов есть видео с участием журналиста Юрия Дудя и телеведущего Ивана Урганта. По данным Forbes, в топ-5 каналов по доходности вошли каналы LABELCOM, Wylsacom, Чикен Карри, вДудь и Лапенко.