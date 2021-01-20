«Медиалогия» назвала самые популярные каналы в YouTube и Telegram в 2020 году

Компания «Медиалогия» представила рейтинги самых популярных YouTube- и Telegram-каналов 2020 года. В топ-10 на видеохостинге попали каналы журналиста Юрия Дудя и оппозиционера Алексея Навального.

Топ-10 YouTube-каналов по индексу влиятельности социального медиа (SM Influence):

A4 — 960;

Marmok — 935;

SlivkiShow — 932;

TheBrianMaps — 926;

Like Nastya — 922;

HiMan — 900;

вДудь — 870;

Алексей Навальный — 861;

ЛИТВИН — 851;

Дима Масленников — 840.

Топ-10 Telegram-каналов по среднему количеству просмотров одного поста:

Давыдов.Индекс — 440 тыс.;

MASH — 384 тыс.;

Wow, Ivleeva?! — 232 тыс.;

Сталингулаг — 229 тыс.;

EVOLUTION — 221 тыс.

ЖЮ — 204 тыс.;

NADIN SEROVSKI — 194 тыс.;

2ch/Двач — 192 тыс.;

WarGonzo — 179 тыс.;

Крысиное Королевство — 173 тыс.

YouTube ранее сообщил, что больше всего подписчиков в 2020 году набрали A4, ГЛЕНТ и Mamix? Среди популярных роликов есть видео с участием журналиста Юрия Дудя и телеведущего Ивана Урганта. По данным Forbes, в топ-5 каналов по доходности вошли каналы LABELCOM, Wylsacom, Чикен Карри, вДудь и Лапенко.