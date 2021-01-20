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«Медиалогия» назвала самые популярные каналы в YouTube и Telegram в 2020 году

Компания «Медиалогия» представила рейтинги самых популярных YouTube- и Telegram-каналов 2020 года. В топ-10 на видеохостинге попали каналы журналиста Юрия Дудя и оппозиционера Алексея Навального.

Топ-10 YouTube-каналов по индексу влиятельности социального медиа (SM Influence):

  • A4 — 960;
  • Marmok — 935;
  • SlivkiShow — 932;
  • TheBrianMaps — 926;
  • Like Nastya — 922;
  • HiMan — 900;
  • вДудь — 870;
  • Алексей Навальный — 861;
  • ЛИТВИН — 851;
  • Дима Масленников — 840.

Топ-10 Telegram-каналов по среднему количеству просмотров одного поста:

  • Давыдов.Индекс — 440 тыс.;
  • MASH — 384 тыс.;
  • Wow, Ivleeva?! — 232 тыс.;
  • Сталингулаг — 229 тыс.;
  • EVOLUTION — 221 тыс.
  • ЖЮ — 204 тыс.;
  • NADIN SEROVSKI — 194 тыс.;
  • 2ch/Двач — 192 тыс.;
  • WarGonzo — 179 тыс.;
  • Крысиное Королевство — 173 тыс.

YouTube ранее сообщил, что больше всего подписчиков в 2020 году набрали A4, ГЛЕНТ и Mamix? Среди популярных роликов есть видео с участием журналиста Юрия Дудя и телеведущего Ивана Урганта. По данным Forbes, в топ-5 каналов по доходности вошли каналы LABELCOM, Wylsacom, Чикен Карри, вДудь и Лапенко.

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