Готовность предпринимать без спроса

По сравнению с четвертым кварталом 2019 года потребительская активность выросла за год всего в нескольких странах — это Австралия (плюс 26%), Китай (19%), Саудовская Аравия (13%), Мексика (4%) и Италия (3%), на 1% индекс активности вырос в Южной Корее, ЮАР, Германии и Бразилии — свидетельствуют данные глобального опроса компании Ipsos, занимающейся анализом рынков (в каждой стране было опрошено около 1 тыс. респондентов). В остальных крупных странах наблюдался спад — наиболее сильный в Перу (минус 36%), Польше (минус 32%), Чили (минус 31%), США (29%). В России он составил 12% — как и в Швеции. Глобальный показатель снизился на 7%.

Второй индекс касается оценки предпринимательской активности — он вырос сильнее всего в ЮАР, Саудовской Аравии, Турции, Бразилии, Италии и Швеции, а снизился — в Мексике, России и Китае. В России процент ответивших, что их мотивация к предпринимательству находится «на очень высоком уровне», с 2018 года сократился на 8 процентных пунктов, до 26%. Для сравнения, в США — на 2 п. п., до 30%, в Китае — на 23 п. п., до 25%, в Германии же вырос на 2 п. п., до 23%. Среди возрастных групп самыми мотивированными являются миллениалы (36% с высоким значением индекса), у бэби-бумеров эта доля — 25%. Среди мужчин и женщин показатель одинаков — 32%, а при распределении по доходам повышается по мере роста благополучия: среди людей с высоким доходом он составляет 36%, с низким — 30%. При этом в ближайшие два года начать свое дело готовы в среднем в мире 30% опрошенных: в России — 25%, в Китае — 28%, в Индии — 58%, в США — 16%.

Что касается гендерных различий, то лишь в пяти странах большая часть респондентов ответила, что отношение к женщинам и мужчинам при начале своего дела не различается. Как ни странно, это страны с культурными или религиозными ограничениями — Саудовская Аравия, Индия, Малайзия, Турция, а также Китай (в России с отсутствием дискриминации согласились 32% опрошенных). Впрочем, искажение может быть вызвано составом опрошенных, а также тем, что мужчины в среднем менее склонны замечать подобную дискриминацию. Что касается равного отношения к представителям меньшинств, то здесь более 50% респондентов ответили утвердительно лишь в двух странах — в Индии и Польше (в России — 24%, в США — 29%, в Германии — 32%).

Татьяна Едовина