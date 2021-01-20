Армения приобретет британскую вакцину от коронавируса AstraZeneca

Минздрав Армении принял решение о приобретении вакцины против коронавируса от британско-шведской компании AstraZeneca, сообщает пресс-служба ведомства.

«Было принято решение о закупке британской вакцины от COVID-19 компании AstraZeneca. Будет вакцинировано 3% населения. Планируется, что на первом этапе вакцину получат жители и сотрудники домов престарелых, медработники, сотрудники социальных центров, лица старше 65 лет, лица с хроническими заболеваниями в возрасте 16–64 лет»,— говорится в сообщении. На следующем этапе, если будет необходимо, будут вакцинированы преподаватели вузов, учителя, сотрудники МЧС, военнослужащие, работники общественного транспорта, госслужащие, сотрудники системы правосудия.

На прошлой неделе Минздрав Армении сообщил о переговорах с несколькими странами по приобретению вакцин от коронавируса, в том числе российского препарата «Спутник V». Власти ожидают первых поставок российской вакцины, а также Pfizer-BioNTech и AstraZeneca к концу января. Министр здравоохранения Армении Арсен Торосян в декабре сделал прививку вакциной «Спутник V».

В Армении с начала пандемии COVID-19 заразились 163 тыс. человек, умерли 3 тыс. Инфекция выявлена у 5,7% жителей республики, население которой составляет 2,9 млн человек. В январе власти Армении продлили введенный для борьбы с коронавирусом карантин до 11 июля.