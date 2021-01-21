Спецтехника с пониженной штрафной нагрузкой

Пожарные подразделения МЧС и аварийно-спасательные службы освободят от штрафов за передвижение на тяжелой спецтехнике, следует из законопроекта, который приняла в первом чтении Госдума. Выезжая на ликвидацию ЧС, машины проезжают через рамки весогабаритного контроля, в результате пожарные подразделения получают штрафы до 500 тыс. руб. В МЧС законопроект поддержали, эксперты говорят о других «абсурдных» ограничениях в области весогабаритного контроля, требующих устранения.

Законопроект, который приняла Госдума в первом чтении, внесла в парламент группа сенаторов. По действующему закону «Об автодорогах» грузовики с превышением нормативов по массе и нагрузке на ось могут двигаться на основании спецразрешения, которое выдают органы Росавтодора при оплате госпошлины. За езду без разрешения выносится штраф по ст. 12.21.1 КоАП до 500 тыс. руб. (в зависимости от степени перевеса или превышения габаритов). Исключение составляет техника Минобороны. Парламентарии хотят добавить спецтехнику, «используемую для осуществления деятельности пожарной охраны и аварийно-спасательных служб».

Поправки понадобились в связи с массовым появлением на дорогах систем, которые выносят штрафы за перевес в автоматическом режиме при проезде грузовика через рамку с встроенными в полотно весами. По данным Росавтодора, таких рамок на федеральных дорогах сейчас 31 (к 2030 году будет 417), на региональных — 185 (к 2030 году будет 598). Пожарная техника, как правило, превышает допустимые нормы, пишут сенаторы. К примеру, у пожарного автоподъемника АКП-50 и автолестницы АЛ-50 нагрузка на группу сдвоенных осей с двускатными колесами составляет 18 тонн, у пожарной автоцистерны АЦ-9,0–50 на группу сдвоенных осей с односкатными колесами 17 тонн — на 2 тонны больше допустимого. Оперативно оформить разрешение во время ЧС невозможно, отмечают авторы поправок (в Росавтодоре заявили “Ъ”, что для спецтехники, направляемой на ликвидации ЧС, заявку можно оформить в течение одного рабочего дня).

В МЧС заявили “Ъ”, что поддерживают законопроект: «Это позволит повысить оперативность реагирования сил и средств ведомства на ЧС и происшествия». Правительство, также поддержав концепцию поправок, в своем заключении обратило внимание на то, что новое правило приведет к выпадающим доходам для собственников дорог, получающих штрафы с весогабаритных рамок. Сенаторы и МЧС посчитали, что на один регион приходится в среднем 200 единиц пожарной и аварийно-спасательной техники, из-за перевеса они наносят ущерб в среднем 80 руб. на 1 км дороги за одну поездку. Если на все эти поездки оформлять разрешения, суммарный размер госпошлины составит 8,5 млн руб. в год. При этом возможный ущерб «только жилому сектору и материальным объектам» (от пожаров и других ЧС) оценивается более чем в 60 млрд руб. ежегодно.

Белый дом также просит конкретизировать, какие конкретно виды машин смогут ездить без разрешений, а также четко закрепить в законе, что исключение делается только для техники, используемой «в целях оперативного реагирования», предупреждения и ликвидации ЧС. В Росавтодоре заявили “Ъ”, что поддерживают «концепцию» законопроекта с учетом доработок, на которые обратило внимание правительство. В комитете Госдумы по транспорту пообещали все замечания учесть.

Пожарным подразделениям необходимо «правильно выбирать базу для машин, обеспечивающую нормативные нагрузки на оси», считает член комитета Госдумы по транспорту Александр Васильев: «Оттого что под техникой провалится дорога или мост, помощь быстрее не доедет». Есть масса и других «абсурдных ограничений», которые нужно устранять, добавляет президент ассоциации «Грузавтотранс» Владимир Матягин. Задействованные в уборке снега самосвалы в большинстве случаев попадают под перевес, приводит он пример. Перевозящие сыпучие (цемент, комбикорм, мука) и наливные (вода и другие жидкости) грузы компании также регулярно получают штрафы, добавляет господин Матягин.

Иван Буранов