Следствие открыло глаза на офтальмологическое оборудование

Как стало известно “Ъ”, в Бурятии расследуется уголовное дело в отношении бывшего замминистра здравоохранения республики Натальи Бухольцевой и представителя ООО «Офтальмологический центр» Антонины Шатуевой. Им инкриминируется особо крупное мошенничество при аренде офтальмологического оборудования в общей сложности на несколько десятков миллионов рублей. Подследственные вины не признают.

Уголовные дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) и ч. 2 ст. 292 УК РФ (служебный подлог), которые позже были объединены в одно производство, следственное управление СКР по Бурятии возбудило еще 11 августа прошлого года, однако тогда речь шла о «неустановленных лицах». Поводом для расследования стали материалы УЭБиПК республиканского МВД и регионального УФСБ. Позже в деле появились фигурантки — замминистра здравоохранения республики Наталья Бухольцева и представитель ООО «Офтальмологический центр» Антонина Шатуева. Обе были арестованы, им предъявили обвинение. Позже, впрочем, женщинам смягчили меру пресечения до домашнего ареста.

По версии следствия, 31 января 2018 года городская поликлиника №6 (ГП №6), главврачом которой на тот момент являлась госпожа Бухольцева, заключила по результатам торгов договор аренды медицинского оборудования на 70,5 млн руб. с ООО «Офтальмологический центр» сроком на четыре года. Ежемесячная арендная плата за использование офтальмологического оборудования со всеми принадлежностями таким образом составляла около 1,5 млн руб. По окончании аренды это оборудование центр обещал передать ГП №6 в качестве пожертвования.

Между тем следствие установило, что руководство поликлиники, несмотря на то что офтальмологическое оборудование стоимостью 20,3 млн руб. было поставлено в поликлинику не полностью, без лазерной системы, все же подписало акты приемки медтехники в полном объеме. При этом аренда за оборудование выплачивалась в соответствии с договором. По подсчетам следствия, из-за необоснованной приемки не полностью поставленного оборудования ГП№6 был причинен ущерб в размере 9,4 млн руб. Кроме того, утверждает следствие, обвиняемыми с 31 января 2018-го по 30 июня 2020 года были похищены средства поликлиники за счет завышенных арендных платежей с причинением ущерба на 38,2 млн руб. При этом, отметим, в материалах дела говорится, что до настоящего времени «похищенные денежные средства не обнаружены».

Защита Натальи Бухольцевой считает ее уголовное преследование незаконным. По словам адвоката Ирины Добросельской, «нигде в обвинении не сказано, что аренда офтальмологического оборудования принесла поликлинике доход. В 2018 году он составил 32,5 млн руб., а в 2019 году — 73,8 млн руб. В то время как за два года расходы по аренде составили всего 30,8 млн руб.». Кроме того, утверждает госпожа Добросельская, все платежи по аренде осуществлялись исключительно из заработанных поликлиникой денег и ни одной копейки не было потрачено из бюджета.

Адвокат отметила при этом, что прокуратура республики уже обратилась в СУ СКР по Бурятии, заявив о необоснованном преследовании Натальи Бухольцевой по статье о служебном подлоге. «В действиях Бухольцевой и Шатуевой нет даже события преступления, поэтому никаких оснований для возбуждения уголовного дела не было»,— резюмировала госпожа Добросельская.

Юрий Сенаторов