Мусор получил заряд энергии

Гендиректором недавно созданного АО «Невский экологический оператор», которое может получить контроль над обращением с отходами в Петербурге, стала Екатерина Горшкова. С 2010 года она возглавляла «Петроэлектросбыт», входящий в «Интер РАО». Последнее вместе с Петербургом, Ленобластью и Банком ВТБ стало акционером новой структуры. Назначение госпожи Горшковой на эту должность эксперты называют логичным, так как энергетическому холдингу нужен в «Невском экологическом операторе» «свой человек».

О создании АО «Невский экологический оператор» и назначении Екатерины Горшковой его гендиректором сообщили вчера в пресс-службе областного правительства. Информация о регистрации компании в «СПАРК-Интерфакс» и kartoteka.ru еще не отобразилась. По данным ЕГРЮЛ, акционерное общество было оформлено 12 января.

Екатерина Горшкова рассказала “Ъ”, что в задачи компании войдет разработка совместных инвестиционных программ для строительства комплексов по сортировке и переработке отходов, контроля экологичности всех вышеперечисленных процессов и организации прозрачного взаимодействия с населением. На другие уточняющие вопросы, в том числе о проведении конкурса по выбору регоператора в Петербурге, она не ответила.

Екатерина Горшкова пришла в «Петроэлектросбыт» на должность юрисконсульта в 2004 году, а в 2010 году стала ее генеральным директором. В конце 2020 года она покинула компанию. Как сообщили в пресс-службе «Петроэлектросбыта», за время работы госпожи Горшковой потребительская база расширилась более чем на 400 тыс. новых абонентов, а также были внедрены эффективные меры по сокращению дебиторской задолженности клиентов.

Преемником Екатерины Горшковой стал Денис Шабарин, ранее руководивший ЕИРЦ Ленобласти. Он возглавил АО «Единый информационно-расчетный центр Петроэлектросбыт», куда из «Петроэлектросбыта» с начала текущего года были переведены все полномочия по работе с населением.

«Петроэлектросбыт» является дочерней структурой Петербургской сбытовой компании, которая входит в группу «Интер РАО», гендиректором которой является Борис Ковальчук — cын акционера банка «Россия» Юрия Ковальчука. Акционерами АО «Невский экологический оператор» стали Петербург, Ленобласть, а также ПАО «Интер РАО» и Банк ВТБ, которые должны обеспечить финансовую составляющую деятельности компании. В частности, как писал “Ъ”, их дочерние структуры получат по 25% минус одна акция, а правительства регионов — по 25% плюс одна акция. Уставной капитал акционерного общества составит 99,9 млн рублей.

О том, что Смольный и правительство Ленобласти совместно с ПАО «Интер РАО» и банком ВТБ до конца года создадут компанию, которая займется разработкой единой для двух регионов концепции по обращению с отходами, стало известно в октябре прошлого года. Она должна будет участвовать в конкурсе по выбору регионального оператора в Петербурге. Тогда эксперты говорили “Ъ”, что фактически эта структура и станет единым мусорным оператором двух регионов. При этом на вопрос о дате конкурса в Смольном вчера снова не ответили.

Создать единого мусорного оператора губернатор Ленобласти Александр Дрозденко предложил весной прошлого года, а летом идею поддержал президент РФ Владимир Путин. В Смольном сначала выступали против этой идеи, но затем изменили свое мнение. Единый оператор нужен Ленобласти, так как весь образуемый объем твердых коммунальных отходов Петербурга (1,8 млн тонн в год) свозится на ее территорию. Из-за того что городу разрешили позже начать мусорную реформу, у Ленобласти не получается полноценно контролировать мусорные потоки.

Назначение гендиректором новой структуры человека из «Петроэлектросбыта» может говорить о том, что единый регоператор собирается делать ставку на генерацию энергии, полагает заместитель председателя комитета по переработке отходов и вторичных ресурсов «Деловой России» Наталья Беляева. На прежнем месте Екатерина Горшкова работала с тарифами, что также пригодится ей в новой должности. «Разобраться же в специфике обращения с отходами можно уже в процессе»,— считает эксперт.

Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин считает назначение Екатерины Горшковой логичным, поскольку она уже на протяжении нескольких лет входит в команду «Интер РАО». «Энергетическому холдингу в созданной новой компании необходим "свой человек" и хороший управленец — с релевантным опытом и разбирающийся в тарифном регулировании»,— заметил он. Вместе с тем господин Пикин не смог оценить профессиональные качества госпожи Горшковой, поскольку не знаком с ней лично.

Ольга Кантемирова, Мария Кузнецова